Malatya’ya Malatyalı diplomat ataması! Ramazan Dolu kimdir? Malatya Müftülüğüne kim atandı

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5 Nisan 2024 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan atama kararına göre Malatya İl Müftülüğüne Ramazan Dolu atandı. Ramazan Dolu kimdir? Detaylar haberimizde…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ataması gerçekleştirilen ve Resmî Gazetede yürürlüğe girerek Malatya İl Müftülüğüne atanan Ramazan Dolu kimdir? İşte ayrıntılar…

RAMAZAN DOĞRU KİMDİR?

1973 yılında Malatya’da dünyaya gelen Ramazan Dolu İlkokuldan sonra Malatya İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 1999 yılında ise Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Dolu, 2002 yılında Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezinden ihtisasını bitirdi.

2008-2012 yılları arasında ise Fransa Paris Başkonsolosluğunda din görevlisi olarak çalıştı.

Resmi Gazetede yayınlanan karara göre 5 Nisan 2024 tarihi itibariyle Ramazan Dolu Malatya İl Müftülüğüne atandı.