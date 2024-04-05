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Kale uygulama noktasında 8 kilo uyuşturucu yakalandı

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Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kale uygulama noktasında 8 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. 4 Nisan 2024 Perşembe günü yapılan Kale ilçesi uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 8 kilo Skunk maddesi ele geçirildi.

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Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kale uygulama noktasında 8 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. 4 Nisan 2024 Perşembe günü yapılan Kale ilçesi uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 8 kilo Skunk maddesi ele geçirildi.

Kale uygulama noktasında 8 kilo uyuşturucu yakalandı

4 Nisan 2024 Perşembe günü yapılan Kale ilçesi uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 8 kilo Skunk maddesi ele geçirildi. N.B. isimli şahıs hakkında TCK 188 suçundan işlem yapıldı ve sevk edildiği adli Makamlarca tutuklandığı bildirildi.

 
 

Kaynak: BÜLTEN
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05 Nis 2024 - 11:31 Malatya- Asayiş

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