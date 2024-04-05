Kale uygulama noktasında 8 kilo uyuşturucu yakalandı

Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kale uygulama noktasında 8 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. 4 Nisan 2024 Perşembe günü yapılan Kale ilçesi uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 8 kilo Skunk maddesi ele geçirildi.

4 Nisan 2024 Perşembe günü yapılan Kale ilçesi uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 8 kilo Skunk maddesi ele geçirildi. N.B. isimli şahıs hakkında TCK 188 suçundan işlem yapıldı ve sevk edildiği adli Makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: BÜLTEN