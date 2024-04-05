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Niğde dikkat! Bor Çiftlik ve Merkez ilçeleri etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Niğde dikkat! Bor Çiftlik ve Merkez ilçeleri etkilenecek! malatya haber mask
Niğde dikkat! Bor Çiftlik ve Merkez ilçeleri etkilenecek! malatya haber
Niğde dikkat! Bor Çiftlik ve Merkez ilçeleri etkilenecek! malatya haber
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MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:

Niğde dikkat! Bor Çiftlik ve Merkez ilçeleri etkilenecek!

“Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi; Kemer Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Çayır Mahallesi, Han Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Çiftlik ilçesine bağlı Çardak Köyü’ne,

Niğde dikkat! Bor Çiftlik ve Merkez ilçeleri etkilenecek!

Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Dere Mahallesi, Efendibey Mahallesi, İnönü Mahallesi, Koyunlu Köyü; Bahçelievler Mevkii, Şehitler Mahallesi, Yenice Mahallesi, Yeşilburç Köyü, Yukarı Kayabaşı Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Fertek Mahallesi’ne,

Niğde dikkat! Bor Çiftlik ve Merkez ilçeleri etkilenecek!

Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gümüşler Beldesi, Eski Gümüş Mahallesi, Yeni Gümüş Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Alay Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Milliyet Mahallesi, Kiledere Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Tırhan Köyü, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi bölgelerine,

Niğde dikkat! Bor Çiftlik ve Merkez ilçeleri etkilenecek!

Yarın 13.30 ila 16.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Dere Mahallesi, İnönü Mahallesi, Koyunlu Köyü; Bahçelievler Mevkii bölgelerine,

Yarın 16.30 ila 18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Alay Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Niğde dikkat! Bor Çiftlik ve Merkez ilçeleri etkilenecek!
 

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05 Nis 2024 - 11:27 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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