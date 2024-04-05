Niğde dikkat! Bor Çiftlik ve Merkez ilçeleri etkilenecek!

MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:
“Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi; Kemer Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Çayır Mahallesi, Han Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Çiftlik ilçesine bağlı Çardak Köyü’ne,
Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Dere Mahallesi, Efendibey Mahallesi, İnönü Mahallesi, Koyunlu Köyü; Bahçelievler Mevkii, Şehitler Mahallesi, Yenice Mahallesi, Yeşilburç Köyü, Yukarı Kayabaşı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Fertek Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gümüşler Beldesi, Eski Gümüş Mahallesi, Yeni Gümüş Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Alay Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Milliyet Mahallesi, Kiledere Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Tırhan Köyü, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi bölgelerine,
Yarın 13.30 ila 16.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Dere Mahallesi, İnönü Mahallesi, Koyunlu Köyü; Bahçelievler Mevkii bölgelerine,
Yarın 16.30 ila 18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Alay Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.