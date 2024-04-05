Kayseri dikkat! 9 ilçe etkilenecek

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Yarın 09.00 ila 11.30 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Seyrani, Sümer mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Erdemli, Gülbayır mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Gümüşgün, Kılıçmehmet mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Kamber Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Çörekdere Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 13.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi’ne,

Yarın 09.15 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Küçükkömarmut, Karahacılı mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Küçükkömarmut, Karahacılı, Bahçecik, Küçükkömarmut mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı Fetullah, Çiğilli mahallelerine,

Yarın 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Bahçeli, Kızılpınar, Günesen, Yeni mahallelerine,

Yarın 13.30 ila 15.30 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Karacabey Mahallesi’ne,

Yarın 14.30 ila 15.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Becen, Danişmentgazi mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.