- Sağlık

5 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 5 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 5 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

5 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 5 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 5 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

5 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Müge Eczanesi Battalgazi

Çevre Yolu, Üniversite Topsöğüt Otobüs Durağı yanı

24 saat açık

Emeksiz Eczanesi Battalgazi

Eski Verem Savaş Dispanseri karşısı, Üst Emeksiz 

24 saat açık

İstasyon Eczanesi Yeşilyurt

İstasyon Caddesi, Tektud Kebap ilerisi, Kömür Tevzi yolu

24 saat açık

Dörtyol Eczanesi Yeşilyurt

Fahri Kayahan Bulvarı, Nikâh Sarayı yanı, Konteyner Kent, No:12,

24 saat açık

Menengiç Eczanesi Eskimalatya

Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi, No:85

24 saat açık”

 

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05 Nis 2024 - 10:40 Malatya- Sağlık

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