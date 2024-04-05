5 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 5 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 5 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
5 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Müge Eczanesi Battalgazi
Çevre Yolu, Üniversite Topsöğüt Otobüs Durağı yanı
24 saat açık
Emeksiz Eczanesi Battalgazi
Eski Verem Savaş Dispanseri karşısı, Üst Emeksiz
24 saat açık
İstasyon Eczanesi Yeşilyurt
İstasyon Caddesi, Tektud Kebap ilerisi, Kömür Tevzi yolu
24 saat açık
Dörtyol Eczanesi Yeşilyurt
Fahri Kayahan Bulvarı, Nikâh Sarayı yanı, Konteyner Kent, No:12,
24 saat açık
Menengiç Eczanesi Eskimalatya
Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi, No:85
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.