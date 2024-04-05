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Malatya’ya o kurumdan uyarı geldi

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya’ya o kurumdan uyarı geldi malatya haber mask
Malatya’ya o kurumdan uyarı geldi malatya haber
Malatya’ya o kurumdan uyarı geldi malatya haber
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

Malatya’ya o kurumdan uyarı geldi

“Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu, Yıldıztepe, Göztepe mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye, Yeni, Hamidiye, Mısırdere, Buzluk, Çivril, Doğuş, Gayret, İriağaç, Böğürtlen, Epreme, Çavuş, Tahtalı, Sadıklı, Ilıcak, Kadıibrahim, Erecek, Yeşilköy mahallelerine,

Malatya’ya o kurumdan uyarı geldi

Bugün 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Pirali, Gebeli, Eskiarapgir, Yazılı, Taşdelen, Alıçlı, Aktaş, İriağaç, Günyüzü, Boğazlı, Onar, Selamlı, Yukarıyabanlı, Aşağıyabanlı, Aşağıyabanlı Köyü Ortayabanlı Mezra, Pacalı, Esikli, Ulaçlı, Deregezen, Kaynak, Kazanç, Sinikli, Kılıçlı, Bahçeli, Sipahiuşağı, Konducak, Çakırsu, Bostancık,

Malatya’ya o kurumdan uyarı geldi

Bugün 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı İçmece, Yeni, Narmikan, Morhamam, Aşağısülmenli, İsaköy, Tepebağ, Ermişli, Yamaç, Kuyudere, Doydum, Yukarısülmenli, Tarlacık, Asar, Bahçelievler, Dolaylı, Şotik, Alhasuşağı, Göçeruşağı, Asmaca, Çiftlik, Yürektaşı, Çavuşköy, Kömürlük, Gökağaç, Yoncalı, Güveçli, Tatkınık, Çevreli, Hakverdi, Armutlu, Kuruttaş, Güngören, Kızık, Çakmak, Bozan, Yeniköy, Çayırlı, Kızıluşağı, Koçak, Konakbaşı, Akören, Eymir, Karahüyük mahallelerine,

Malatya’ya o kurumdan uyarı geldi

Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Taşbaşı, Bağyolu, Turgut Özal, Karşıyaka, Karadere, Bahçelievler, Beykent, Dursunlu, Sarıkız, Yayladam, Karaçayır, Kızılhisar, Güzelyurt, Ciritbelen, Mimar Sinan, Yukarıselimli, Güzelyayla, Kömüklü, Söğüt, Kızılmağara, Temüklü mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ila 13.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Poskıran, Çayköy,  Pazarcık mahallelerine,

Malatya’ya o kurumdan uyarı geldi

Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Mollauşağı, Ozan, Kerimli, Çatalbahçe, Ağılbaşı mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Kayadibi, Çatalbahçe, Kolköy, Mollauşağı mahallelerine,

Yarın 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Yaylımlı, Doğu, Doğanlar, Kültür mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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05 Nis 2024 - 10:19 Malatya- Gündem

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