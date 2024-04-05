Malatya’ya o kurumdan uyarı geldi

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:
“Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu, Yıldıztepe, Göztepe mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’ne,
Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye, Yeni, Hamidiye, Mısırdere, Buzluk, Çivril, Doğuş, Gayret, İriağaç, Böğürtlen, Epreme, Çavuş, Tahtalı, Sadıklı, Ilıcak, Kadıibrahim, Erecek, Yeşilköy mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Pirali, Gebeli, Eskiarapgir, Yazılı, Taşdelen, Alıçlı, Aktaş, İriağaç, Günyüzü, Boğazlı, Onar, Selamlı, Yukarıyabanlı, Aşağıyabanlı, Aşağıyabanlı Köyü Ortayabanlı Mezra, Pacalı, Esikli, Ulaçlı, Deregezen, Kaynak, Kazanç, Sinikli, Kılıçlı, Bahçeli, Sipahiuşağı, Konducak, Çakırsu, Bostancık,
Bugün 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı İçmece, Yeni, Narmikan, Morhamam, Aşağısülmenli, İsaköy, Tepebağ, Ermişli, Yamaç, Kuyudere, Doydum, Yukarısülmenli, Tarlacık, Asar, Bahçelievler, Dolaylı, Şotik, Alhasuşağı, Göçeruşağı, Asmaca, Çiftlik, Yürektaşı, Çavuşköy, Kömürlük, Gökağaç, Yoncalı, Güveçli, Tatkınık, Çevreli, Hakverdi, Armutlu, Kuruttaş, Güngören, Kızık, Çakmak, Bozan, Yeniköy, Çayırlı, Kızıluşağı, Koçak, Konakbaşı, Akören, Eymir, Karahüyük mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Taşbaşı, Bağyolu, Turgut Özal, Karşıyaka, Karadere, Bahçelievler, Beykent, Dursunlu, Sarıkız, Yayladam, Karaçayır, Kızılhisar, Güzelyurt, Ciritbelen, Mimar Sinan, Yukarıselimli, Güzelyayla, Kömüklü, Söğüt, Kızılmağara, Temüklü mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi’ne,
Yarın 09.30 ila 13.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Poskıran, Çayköy, Pazarcık mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Mollauşağı, Ozan, Kerimli, Çatalbahçe, Ağılbaşı mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Kayadibi, Çatalbahçe, Kolköy, Mollauşağı mahallelerine,
Yarın 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Yaylımlı, Doğu, Doğanlar, Kültür mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.