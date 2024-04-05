Avukat, çalışma ofisinde intihar etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde bulunan Sümer Hukuk Plaza'da yaşanan bir olayda, avukat H.K. (32) çalışma ofisinde başına tabancayla ateş ederek intihar etti.

Olay, Oymak Sokak'ta meydana geldi. H.K.'nin tabancayla kendi hayatına son vermesiyle birlikte, silah sesini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede H.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından H.K.'nin cesedi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu üzücü olayın ardından, H.K.'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerken, intihar vakalarının önlenmesi için toplumda farkındalık oluşturulması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı