Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Tatil 9 gün mü olacak?

Milyonlarca çalışan ve öğrenciler başta olmak üzere birçok kişinin yakından takip ettiği Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Tatil kaç gün olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

“Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza rahatça değerlendirebilecekleri 9 günlük bir vakit verdik. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum”

ifadelerini aktarmıştı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak. Ramazan Bayramı Arifesi ise 9 Nisan 2024 Salı günü olacak. Resmi bayram tatili, 9 Nisan 2024 Salı günü akşam saatlerinde başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek. Yapılan açıklama ile tatil gün sayısı 9 oldu.

TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan Bayramı tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona erecek. Yani pazartesi günü ile yarım gün tatil olan arefe günü tam gün tatil olduğu ve 3 gün bayram olduğu için, bu hafta sonu ile sonraki hafta sonu da birleştirilecek, böylece 9 gün tatil olmuş olacak.