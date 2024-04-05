İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Karacadağ Bulvarı ile Mezarlıklar Caddesi Kavşağı'nda S.S. ve K.A. isimli sürücülere ait olan otomobiller çarpıştı.

Kazada, sürücülerle birlikte toplamda 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan otomobiller, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlatırken, kazanın nedenleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Kamuoyuna yapılan açıklamada, trafik güvenliği ve kazaların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı