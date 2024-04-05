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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Karacadağ Bulvarı ile Mezarlıklar Caddesi Kavşağı'nda S.S. ve K.A. isimli sürücülere ait olan otomobiller çarpıştı.

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı mask
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Karacadağ Bulvarı ile Mezarlıklar Caddesi Kavşağı'nda S.S. ve K.A. isimli sürücülere ait olan otomobiller çarpıştı.

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kazada, sürücülerle birlikte toplamda 4 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan otomobiller, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlatırken, kazanın nedenleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Kamuoyuna yapılan açıklamada, trafik güvenliği ve kazaların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# diyarbakır, Bağlar, trafik kazası, kaza, yaralı, Otomobil, Trafik

05 Nis 2024 - 00:37 - Asayiş

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