İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Karacadağ Bulvarı ile Mezarlıklar Caddesi Kavşağı'nda S.S. ve K.A. isimli sürücülere ait olan otomobiller çarpıştı.
Kazada, sürücülerle birlikte toplamda 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan otomobiller, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlatırken, kazanın nedenleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Kamuoyuna yapılan açıklamada, trafik güvenliği ve kazaların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.