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Drone destekli operasyon: Minibüste 3 kilogram 810 gram eroin ele geçirildi

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Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından drone destekli gerçekleştirilen operasyonda, Batman Havalimanı Kavşağı'nda durdurulan bir minibüs detektör köpek Linda eşliğinde arandı.

Drone destekli operasyon: Minibüste 3 kilogram 810 gram eroin ele geçirildi mask
Drone destekli operasyon: Minibüste 3 kilogram 810 gram eroin ele geçirildi
Drone destekli operasyon: Minibüste 3 kilogram 810 gram eroin ele geçirildi
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Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından drone destekli gerçekleştirilen operasyonda, Batman Havalimanı Kavşağı'nda durdurulan bir minibüs detektör köpek Linda eşliğinde arandı.

Drone destekli operasyon: Minibüste 3 kilogram 810 gram eroin ele geçirildi

Yapılan aramalarda, minibüs içinde gizli bölgelere yerleştirilmiş 3 kilogram 810 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Drone destekli operasyon: Minibüste 3 kilogram 810 gram eroin ele geçirildi

Operasyon kapsamında gözaltına alınan S.M ve S.M., emniyet işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tutuklanmasıyla birlikte, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. Kamuoyuna yapılan açıklamada, Batman Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik suçlarla etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceği vurgulandı.

Drone destekli operasyon: Minibüste 3 kilogram 810 gram eroin ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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05 Nis 2024 - 00:36 - Gündem

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