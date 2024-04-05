Drone destekli operasyon: Minibüste 3 kilogram 810 gram eroin ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından drone destekli gerçekleştirilen operasyonda, Batman Havalimanı Kavşağı'nda durdurulan bir minibüs detektör köpek Linda eşliğinde arandı.
Yapılan aramalarda, minibüs içinde gizli bölgelere yerleştirilmiş 3 kilogram 810 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan S.M ve S.M., emniyet işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tutuklanmasıyla birlikte, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. Kamuoyuna yapılan açıklamada, Batman Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik suçlarla etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceği vurgulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.