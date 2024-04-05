Kaçak tütün operasyonunda 7 ton 700 gram ele geçirildi, 1 kişi gözaltında

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleriyle birlikte Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen çalışmada, bir çekiciye bağlı dorsede kaçak tütün bulundu.

Toplamda 7 ton 700 gram kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon sonucunda, olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçak tütünün ele geçirilmesiyle ilgili Ağrı Valiliği ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. Bu tür illegal faaliyetlerin engellenmesi ve halkın sağlığının korunması amacıyla güvenlik güçlerinin etkin bir şekilde operasyonlarını sürdüreceği vurgulandı. Kamuoyuna yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında vatandaşların da duyarlı olmaları ve yetkililere gerekli bilgileri vermelerinin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı