Tarihi el yazması ele geçirildi: 2 kişi gözaltında

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hamur ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda önemli bir bulgu elde edildi.

İbranice el yazısıyla yazılmış ve Ortaçağ dönemine ait olduğu tahmin edilen yaklaşık 800-1000 yıllık bir el yazması kitap ele geçirildi. Araçta yapılan aramada bulunan bu nadir eser, tarihi ve kültürel mirasa büyük önem taşımaktadır.

Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin tarihi eser kaçakçılığıyla bağlantılı oldukları düşünülmekte ve soruşturma devam etmektedir. Yetkililer, bu tür kaçakçılık faaliyetlerine karşı kararlı bir şekilde mücadele ederek tarihi eserlerin korunması ve yasalara uygun bir şekilde sergilenmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini belirttiler.

Bu önemli operasyon, tarihi eser kaçakçılığına karşı alınan tedbirlerin ve denetimlerin etkinliğini göstermektedir. Hükümet ve ilgili kurumlar, tarihi ve kültürel mirasa zarar veren bu tür illegal faaliyetlere karşı mücadelelerini sürdürmeye devam edeceklerini vurgulamışlardır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı