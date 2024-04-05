Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’nin önemi nedir? Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılabilir?

Müslüman âleminin oruç ve namaz gibi birçok ibadetle geçirdiği Ramazan ayı devam ediyor. Ramazan ayı içinde idrak edilen Kadir Gecesi ise bugün idrak edilecek.

KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ

Kadir Gecesi, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlı bir geceyi temsil ediyor. İslam inancına göre, Kur’ân, Ramazan ayında ve bu gecede indirildi. Bununla birlikte Kadir Gecesi’nin Ramazan ayında olduğu kesin ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler bulunuyor.

RAMAZAN’IN 27. GÜNÜNÜN GECESİ

Din İşleri Yüksek Kurulu, bu konuda şunları söylüyor:

“Zirr b. Hubeyş anlatıyor: ‘Ubey b. Ka’b’a (r.a.); İbn Mes’ud’un (r.a.), ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesi’ne tesadüf edebilir’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi:

‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.’(Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179 [762]).

Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), ‘Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.’ (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

Kadir Gecesi’nin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165]). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.”

KADİR GECESİ HANGİ İBADETLER YAPILABİLİR?

Kadir Gecesi yapılabilecek ibadetler arasında şunlar olabilir:

TEHECCÜD NAMAZI

Kadir Gecesi'nde özellikle Teheccüd namazı kılınır. Teheccüd namazı, gece namazı olarak bilinir ve Kadir Gecesi gibi özel gecelerde kılınması özellikle tavsiye edilir.

KUR'AN OKUMAK

Kadir Gecesi'nde Kur'an okumak büyük bir ibadettir. Müslümanlar, bu geceyi Kur'an okuyarak geçirirler. Kur'an'dan sureler okunabilir, tefsir okunabilir veya Kur'an'ın anlamını anlamak için düşünmeye vakit ayrılabilir.

DUA ETMEK

Kadir Gecesi, duaların kabul edildiği bir gece olarak kabul edildiğinden, Müslümanlar bu gece dualarını arttırırlar. İsteklerini, dileklerini ve tövbelerini Allah'a arz ederler.

TÖVBE VE İSTİĞFAR

Kadir Gecesi, günahların affedildiği bir gece olarak kabul edildiğinden, Müslümanlar bu gece tövbe ve istiğfar etmeye özel bir önem verirler. Günahlarından pişmanlık duyarlar ve Allah'tan bağışlanma dilerler.

SADAKA VERMEK

Sadaka vermek, Kadir Gecesi gibi özel gecelerde yapılacak önemli bir ibadettir. Müslümanlar, bu geceyi hayır işlerinde bulunarak ve ihtiyaç sahiplerine yardım ederek değerlendirir.

ZİKİR ÇEKMEK

Kadir Gecesi'nde Allah'ı anmak ve O'nu yüceltmek için zikir çekmek önemlidir. Tesbihat yapmak, Allah'ı anmak ve O'nun isimlerini zikretmek bu geceyi değerli kılar.



Haber linkleri

https://www.busabahmalatya.com/haber/19723954/kadir-gecesi-nedir-iste-kadir-gecesinde-yapilacak-ibadetler

https://www.busabahmalatya.com/haber/19674149/kadir-gecesi-ne-zaman-2024-kadir-gecesi-hangi-gun