15 yıllık husumetin yarattığı silahlı saldırı: İki kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, 15 yıllık bir husumet nedeniyle iki kişi silahla vuruldu ve yaralandı.

Olay, Tavşantepe Mahallesi Cezaevi Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, 15 yıl önce T.S. adlı şahıs silahla vurularak yaralanmış ve sakat kalmıştı. Bugün ise T.S.'yi vuran şahısların yakınları, 26 ABJ 766 plakalı motosikletle evin önünden 2 kez geçerek, "sen daha yaşıyor musun" diyerek tehdit etti.

Bu tehdidi duyan T.S.'nin oğulları B.S. ve Z.S. av tüfeği ile ateş etti. Olayda baba T.S. ve 2 oğlu gözaltına alınırken, motosiklette bulunan B.B. ve M.B. yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Kozan Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olayın 15 yıllık bir husumet nedeniyle başladığını belirten T.S.'nin eşi Kader Süslü,

"Eşimin kız kardeşleri kavga etmişti ve eşim onları ayırmak için kavgayı durdurmak amacıyla yeğenlerine tokat atmıştı. O olaydan sonra onlar eşimi ayağından vurdu ve eşim sakat kaldı. Bu aslında 15 senelik bir husumet. Bugün de motosikletle geçerken tanımadığımız kişiler, 'burada sen daha ölmedin mi' diye tehdit etmişler. Sen husumetlisin, niye buradan geçiyorsun"

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı