Kanserle ilgili uyarılar: Her 6 ölümden biri kansere bağlı

Kars İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Nilgün Şanal, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2019 yılında 223 bin 87 kişiye yeni kanser teşhisi konulduğunu belirtti.

Şanal'ın verdiği bilgilere göre, dünya genelinde yaşanacak kanser vakalarının 2040 yılında 29.9 milyona ulaşması öngörülüyor. Ayrıca, Türkiye'de kanserin her 6 ölümden birine neden olduğu ve 2019'da 223 bin 87 yeni kanser teşhisi konulduğu ifade edildi.

Kanserde erken teşhisin önemine dikkat çeken Şanal, çevresel faktörlerin yanı sıra genetik etkenlerin de kanser gelişiminde rol oynadığını belirtti. Tütün kullanımı, alkol tüketimi, obezite gibi risklerin kanseri tetikleyebileceğini vurgulayan Şanal, bu tür risklerin önlenebilir olduğunu ifade etti.

Kanserle mücadelede erken teşhisin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Şanal, toplum sağlığı merkezleri bünyesinde kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerinin faaliyet gösterdiğini ve meme, rahim ağzı ve kolorektal kanser taramalarının ücretsiz olarak yapıldığını aktardı.

Şanal'ın açıklamalarıyla birlikte kanserle mücadelede önleyici önlemlerin ve erken teşhisin önemi bir kez daha hatırlatılmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı