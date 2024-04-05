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MSB: Irak'ın kuzeyinden kaçan bir PKK'lı terörist, Habur'da teslim oldu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin, Habur Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu.

MSB: Irak'ın kuzeyinden kaçan bir PKK'lı terörist, Habur'da teslim oldu mask
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin, Habur Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu.

MSB: Irak'ın kuzeyinden kaçan bir PKK'lı terörist, Habur'da teslim oldu

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu"

ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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05 Nis 2024 - 00:03 - Gündem

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