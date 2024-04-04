04 Nis 2024 - 23:44- Spor G:

Omar Colley, Beşiktaş'ın ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı

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Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Omar Colley, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları maçta attığı golle ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Omar Colley, Beşiktaş'ın ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı mask
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Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Omar Colley, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları maçta attığı golle ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Siyah-beyazlıların golü 16. dakikada Colley'den gelirken, Başakşehir ise 90+5'te Emirhan İlkhan'ın golüyle beraberliği yakaladı.

Omar Colley, Beşiktaş'ın ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı

31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki son golünü 18. haftadaki Hatayspor müsabakasında 25 Aralık 2023 tarihinde atmıştı. Colley, Hatayspor'un yanı sıra Alanyaspor, Samsunspor, Sivasspor ve Pendikspor maçlarında da gol sevinci yaşamıştı. Bu golle birlikte uzun süren gol hasretine son veren Colley, Beşiktaş'ın ligdeki önemli isimlerinden biri olarak performansını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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04 Nis 2024 - 23:44 - Spor

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