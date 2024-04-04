Omar Colley, Beşiktaş'ın ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı

Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Omar Colley, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları maçta attığı golle ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.
Siyah-beyazlıların golü 16. dakikada Colley'den gelirken, Başakşehir ise 90+5'te Emirhan İlkhan'ın golüyle beraberliği yakaladı.
31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki son golünü 18. haftadaki Hatayspor müsabakasında 25 Aralık 2023 tarihinde atmıştı. Colley, Hatayspor'un yanı sıra Alanyaspor, Samsunspor, Sivasspor ve Pendikspor maçlarında da gol sevinci yaşamıştı. Bu golle birlikte uzun süren gol hasretine son veren Colley, Beşiktaş'ın ligdeki önemli isimlerinden biri olarak performansını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.