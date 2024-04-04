Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle gündeme gelen otizm, artık daha farkında olunan bir gelişimsel bozukluk… Peki, otizm nedir, otizm belirtileri nelerdir? İşte cevabı…

Otizm, genellikle çocukluk çağında başlayan, sosyal etkileşimde ve iletişimde güçlüklerle karakterize edilen, tekrarlayıcı davranışlar ve sınırlı ilgi alanları ile kendini gösteren nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanıyor. Otizmin kesin nedeni bilinmemekle birlikte genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi olduğu düşünülüyor.

OTİZMİN BELİRTİLERİ

Otizmin belirtileri şunları içerebilir:



Sosyal etkileşimde güçlükler: Otistik bireyler genellikle diğer insanlarla duygusal veya sosyal bağlantı kurmakta zorlanırlar. Göz teması kurmada zorluk, duygusal tepkilerin sınırlı olması veya yokluğu gibi belirtiler gözlenebilir.

İletişim zorlukları: Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin iletişim becerileri sınırlı olabilir. Bazıları konuşma güçlüğü çekerken, bazıları tekrarlayıcı konuşma (ekolali) veya anlamsız sesler çıkarabilir. Dil gelişiminde gecikme veya eksiklik de sıkça görülür.

Sınırlı ve tekrarlayıcı davranışlar: Otistik bireyler sık sık belirli hareket veya davranışları tekrar ederler. Örneğin, elleri sallama, objelerle dönme, sabit bir düzende nesneler dizme gibi davranışlar sıkça görülür.

Sınırlı ilgi alanları: Otistik bireyler genellikle belirli konular veya objelere yoğun ilgi gösterirler. Bu ilgi alanları genellikle sıra dışı veya belirli olabilir ve başka konulara veya etkinliklere ilgi göstermede zorluk yaşayabilirler.

Duyu hassasiyeti: Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde bazı duyuların aşırı hassasiyeti veya aşırı azalmış hassasiyeti görülebilir. Bu da seslere, ışığa, dokunmaya veya koku gibi duyusal uyaranlara karşı aşırı tepkilere veya duyarsızlığa neden olabilir.

Otizmin belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve her otistik bireyde farklı şiddette görülebilir. Bu belirtiler genellikle çocukluk döneminde başlar, ancak bazıları daha sonraki yaşlarda da ortaya çıkabilir. Teşhis ve tedavi için erken müdahale önemlidir, bu nedenle belirtilerin erken tanınması önemlidir. Bir çocuğun otizm belirtilerini gösterdiğinden şüpheleniliyorsa, bir uzmana başvurulması önerilir.