Beşiktaş’ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı

RAMS Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere Beşiktaş’ın Trendyol Süper Lig’deki galibiyet hasreti de 4 maça çıkmış oldu.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Başakşehir’le 1-1 berabere kaldı. Puanını 47 yapan siyah-beyazlıların 3 puan hasreti ise 4 maça çıktı. Ligde son galibiyetini 27. haftada İstanbulspor’a karşı 25 Şubat 2024 tarihinde 2-0’lık skorla alan Kartal, söz konusu süreçten sonra sırasıyla Galatasaray, Gaziantep FK ve Antalyaspor’a kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı