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Beşiktaş’ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı

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RAMS Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere Beşiktaş’ın Trendyol Süper Lig’deki galibiyet hasreti de 4 maça çıkmış oldu.

Beşiktaş’ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı mask
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RAMS Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere Beşiktaş’ın Trendyol Süper Lig’deki galibiyet hasreti de 4 maça çıkmış oldu.

Beşiktaş’ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Başakşehir’le 1-1 berabere kaldı. Puanını 47 yapan siyah-beyazlıların 3 puan hasreti ise 4 maça çıktı. Ligde son galibiyetini 27. haftada İstanbulspor’a karşı 25 Şubat 2024 tarihinde 2-0’lık skorla alan Kartal, söz konusu süreçten sonra sırasıyla Galatasaray, Gaziantep FK ve Antalyaspor’a kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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04 Nis 2024 - 23:27 - Spor

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