Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya İlçe Genel Meclisi seçimleri nasıl sonuçlandı? O ilçede hem AK Parti hem de CHP kazandı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da 31 Mart’ta yapılan seçimlerde belediye Meclis üyeliği için tercihler yapıldı. Bu kapsamda hangi partinin kaç ilçede belediye Meclis üyeliği seçimlerinin kazananı olduğu, ilçelerde bu bağlamda nasıl bir tablo oluştuğu merak konusu oldu. Ayrıca il ve ilçe belediye Meclis üyeliğinin kaç oyla seçildiği, dağılımın nasıl hesaplandığı da araştırılan konular arasında. İşte tüm detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19788483/malatya-ilce-genel-meclisi-secimleri-nasil-sonuclandi-o-ilcede-hem-ak-parti-hem-de-chp-kazandi



Ev hanımıydı oylar eşit çıkınca kurayla muhtar oldu

Malatya’nın Kale ilçesinde iki muhtar adayı eşit oy alınca, muhtar kura ile belirlendi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19794437/ev-hanimiydi-oylar-esit-cikinca-kurayla-muhtar-oldu



Bakan Bolat’tan deprem bölgelerine müjde E-Birliktelik kampanyasını başlatıyoruz”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, deprem bölgesinin kalkındırılmasına katkı sunmak amacıyla E-Birliktelik kampanyası başlattıklarını söyledi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19791894/bakan-bolattan-deprem-bolgelerine-mujde-e-birliktelik-kampanyasini-baslatiyoruz



Malatya Arguvanspor Ligden düştü

Türkiye Futbol Federasyonu 3’üncü Ligde Malatya’yı temsil Eden Malatya Arguvanspor, ligin bitimine haftalar kala ligden düşmeyi garantiledi. Çıktığı 24 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabilen Malatya Arguvanspor 4 beraberlik ve 18 mağlubiyet alırken gelecek sezon Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19791999/malatya-arguvanspor-ligden-dustu



Bugün 4 Nisan Dünya Malatyalılar Günü “Kutlu olsun”

4 Nisan Dünya Malatyalılar Günü birçok özel günden biri ve Malatyalılar için ayrı bir önem arz ediyor. Malatya’nın plaka kodu olan “44” rakamından yola çıkarak oluşturulan her yılın 4’üncü ayının 4’üncü günü Dünya Malatyalılar Günü olarak kutlanırken sosyal medya üzerinden birçok kutlama yapılıyor. Morale ihtiyaç duyan Malatya için sosyal medyada yapılan yorumlar ise büyük ilgi görüyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19792404/bugun-4-nisan-dunya-malatyalilar-gunu-kutlu-olsun



Malatyalılar gününde gündem deprem konutları ve pahalılık oldu

4 Nisan Dünya Malatyalılar Günü birçok özel günden biri ve Malatyalılar için ayrı bir önem arz ediyor. Malatya’nın plaka kodu olan “44” rakamından yola çıkarak oluşturulan her yılın 4’üncü ayının 4’üncü günü Dünya Malatyalılar Günü olarak kutlanırken Malatyalılar 4 Nisan Malatyalılar günü hakkında yorumlamalarda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19795437/malatyalilar-gununde-gundem-deprem-konutlari-ve-pahalilik-oldu



İşte 81 ilin verileri Hangi belediye başkanı nereli?

Türkiye genelinde yapılan ve yerel yönetimleri belirlemek üzere gerçekleştirilen 31 Mart seçimleri konuşulmaya devam ediyor. Yeni belediye başkanlarının kim ve nereli olduğuna dair bilgiler ise merak ediliyor. BUSABAH Medya olarak tek tek incelediğimiz adaylara göre, en çok Trabzonlu belediye başkanı bulunuyor. Onu takip eden şehir ise Hakkari…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19801377/iste-81-ilin-verileri-hangi-belediye-baskani-nereli