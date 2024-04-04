Otomobilin takla atması: Faciadan son anda dönüldü

Kayseri, Melikgazi ilçesinde Meydan Mahallesi Doktor Sami İpek Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu, aracın kanala düşmeden durması facianın önüne geçti.

Olay yerine sevk edilen ekipler, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen kaza sonrasında yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Sürücü Murat B. yönetimindeki 38 AU 139 plakalı Ford marka otomobilin takla atması sonucu kanala düşmeden durması, daha büyük bir facianın önüne geçti.

Kazada sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemlerini aldı. Araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı