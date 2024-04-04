Yangınla ilgili gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Beşiktaş Gayrettepe'de bulunan bir gece kulübünde çıkan yangın sonucunda 29 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri ve çalışanlarından oluşan toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yangının yaşandığı gece kulübünün sahne platform firması yetkilisi olarak bilinen Dursun Ç. ve eşi Sibel Ç. de gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği tarafından alınan ifadelerin ardından, şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturma kapsamında daha önce iş yeri sahipleri, sorumlu müdür, işletme müdürü, iş yeri muhasebecisi, tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu, metal işleri firma sahibi, mobilyacı ve iş yeri ortağı da gözaltına alınmıştı. Ayrıca, gece kulübünün teknik servis personeli de olayla ilgili olarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin ardından soruşturmanın detayları daha da netleşecek ve yangının nedeniyle ilgili daha fazla bilgi edinilebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı