04 Nis 2024 - 22:51- Ekonomi G:

Fasulye hasadı başladı: Fiyatlar 80-100 TL arasında

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Hatay’ın verimli topraklarında açık havada yetiştirilen fasulye, hasadına başlandı. Türkiye'nin ürün yetiştiriciliği açısından en zengin bölgelerinden olan Hatay'da, Payas ilçesi Kürtül Mahallesi'nde çiftçi İlyas Önerden'in arazisinde hasat çalışmaları başladı.

Fasulye hasadı başladı: Fiyatlar 80-100 TL arasında mask
Fasulye hasadı başladı: Fiyatlar 80-100 TL arasında
Fasulye hasadı başladı: Fiyatlar 80-100 TL arasında
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Hatay’ın verimli topraklarında açık havada yetiştirilen fasulye, hasadına başlandı. Türkiye'nin ürün yetiştiriciliği açısından en zengin bölgelerinden olan Hatay'da, Payas ilçesi Kürtül Mahallesi'nde çiftçi İlyas Önerden'in arazisinde hasat çalışmaları başladı.

Fasulye hasadı başladı: Fiyatlar 80-100 TL arasında

Fasulye tarlalarında kilogram fiyatları 80 ile 100 TL arasında değişirken, market ve manavlarda bu fiyatlar 120-130 TL civarında alıcı buluyor.

Fasulye hasadı başladı: Fiyatlar 80-100 TL arasında

Çiftçi İlyas Önerden, erkenci fasulye hasadına ilişkin açıklamalarda bulunarak,

“Payas ilçesinde açık alanda Türkiye’nin en erken fasulyesini yetiştirdik, şimdi hasat ediyoruz. Açık alanda yetiştirdiğimiz fasulyelerimizi Türkiye'nin her yerine satıyoruz”

dedi.

Fasulye hasadı başladı: Fiyatlar 80-100 TL arasında

Hatay’ın bereketli topraklarından gelen bu ürünler, hem çiftçiler hem de tüketiciler için önemli bir ekonomik kaynak ve besin kaynağı oluşturuyor.
Fasulye hasadı başladı: Fiyatlar 80-100 TL arasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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04 Nis 2024 - 22:51 - Ekonomi

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