Fasulye hasadı başladı: Fiyatlar 80-100 TL arasında

Hatay’ın verimli topraklarında açık havada yetiştirilen fasulye, hasadına başlandı. Türkiye'nin ürün yetiştiriciliği açısından en zengin bölgelerinden olan Hatay'da, Payas ilçesi Kürtül Mahallesi'nde çiftçi İlyas Önerden'in arazisinde hasat çalışmaları başladı.

Fasulye tarlalarında kilogram fiyatları 80 ile 100 TL arasında değişirken, market ve manavlarda bu fiyatlar 120-130 TL civarında alıcı buluyor.

Çiftçi İlyas Önerden, erkenci fasulye hasadına ilişkin açıklamalarda bulunarak,

“Payas ilçesinde açık alanda Türkiye’nin en erken fasulyesini yetiştirdik, şimdi hasat ediyoruz. Açık alanda yetiştirdiğimiz fasulyelerimizi Türkiye'nin her yerine satıyoruz”

dedi.

Hatay’ın bereketli topraklarından gelen bu ürünler, hem çiftçiler hem de tüketiciler için önemli bir ekonomik kaynak ve besin kaynağı oluşturuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı