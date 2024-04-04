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Minibüs çukura düştü: 2 yaralı

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Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'nda, saat 21.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, minibüsün altyapı çalışması için açılan yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Minibüs çukura düştü: 2 yaralı mask
Minibüs çukura düştü: 2 yaralı
Minibüs çukura düştü: 2 yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'nda, saat 21.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, minibüsün altyapı çalışması için açılan yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Minibüs çukura düştü: 2 yaralı

Kazada, Samsun Büyükşehir Belediyesine ait 55 AHC 094 plakalı minibüsü kullanan Fatih M. (41), Samsun Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İşleri (SASKİ) tarafından yapılan altyapı çalışması için yol ortasına açılan çukura düştü. Minibüs sürücüsü Fatih M. ile araçta bulunan Saliha Ö. (35) yaralandı.

Minibüs çukura düştü: 2 yaralı

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Minibüs çukura düştü: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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04 Nis 2024 - 22:45 - Gündem

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