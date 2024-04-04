İşte 81 ilin verileri Hangi belediye başkanı nereli?

Türkiye genelinde yapılan ve yerel yönetimleri belirlemek üzere gerçekleştirilen 31 Mart seçimleri konuşulmaya devam ediyor. Yeni belediye başkanlarının kim ve nereli olduğuna dair bilgiler ise merak ediliyor. BUSABAH Medya olarak tek tek incelediğimiz adaylara göre, en çok Trabzonlu belediye başkanı bulunuyor. Onu takip eden şehir ise Hakkari… İzmir’in belediye başkanının Van doğumlu olması ise en çok dile getirilen konulardan biri. İşte 81 ilin belediye başkanı, aday olduğu parti ve nereli olduğuna dair tüm detaylar…
81 ilin belediye başkanı, aday olduğu parti ve nereli olduğuna dair tüm detaylar haberimizde…
HANGİ BELEDİYE BAŞKANI NERELİ?
Edirne – Filiz Gencan Akın – CHP : Edirne doğumlu
Kırklareli – Derya Bulut – MHP : Kırklareli doğumlu
Tekirdağ - Candan Yüceer – CHP : Ankara doğumlu
İstanbul – Ekrem İmamoğlu – CHP : Trabzon doğumlu
Yalova - Mehmet Gürel – CHP : Yalova doğumlu
Kocaeli - Tahir Büyükakın – AK Parti : Kocaeli doğumlu
Sakarya - Yusuf Alemdar – AK Parti : Trabzon doğumlu
Düzce - Faruk Özlü – AK Parti : Düzce doğumlu
Adana - Zeydan Karalar – CHP : Adana doğumlu
Adıyaman - Abdurrahman Tutdere – CHP : Adıyaman doğumlu
Afyonkarahisar - Burcu Köksal – CHP : Afyonkarahisar doğumlu
Ağrı – Hazal Aras – Dem Parti : Ağrı doğumlu
Amasya - Turgay Sevindi – CHP : Samsun doğumlu
Ankara – Mansur Yavaş – CHP : Ankara doğumlu
Antalya - Muhittin Böcek – CHP : Antalya doğumlu
Artvin - Bilgehan Erdem – CHP : Artvin doğumlu
Aydın - Özlem Çerçioğlu – CHP : Aydın doğumlu
Balıkesir - Ahmet Akın – CHP : Balıkesir doğumlu
Bilecik - Melek Mızrak Subaşı – CHP : Bulgaristan doğumlu
Bingöl - Erdal Arıkan – AK Parti : Bingöl doğumlu
Bitlis - Nesrullah Tanğlay – AK Parti : Bitlis doğumlu
Bolu - Tanju Özcan – CHP : Bolu doğumlu
Burdur - Ali Orkun Ercengiz – CHP : Burdur doğumlu
Bursa - Mustafa Bozbey – CHP : Bursa doğumlu
Çanakkale - Muharrem Erkek – CHP : Çanakkale doğumlu
Çankırı - İsmail Hakkı Esen – MHP : Çankırı doğumlu
Çorum - Halil İbrahim Aşgın – AK Parti : Çorum doğumlu
Denizli - Bülent Nuri Çavuşoğlu – CHP : Denizli doğumlu
Diyarbakır - Ayşe Serra Bucak Küçük – Dem Parti: Diyarbakır doğumlu
Elazığ - Şahin Şerifoğulları – AK Parti : Elazığ doğumlu
Erzincan - Bekir Aksun – MHP : Erzincan doğumlu
Erzurum - Mehmet Sekmen – AK Parti : Erzurum doğumlu
Eskişehir - Ayşe Ünlüce – CHP : Eskişehir doğumlu
Gaziantep – Fatma Şahin – AK Parti : Gaziantep doğumlu
Giresun – Fuat Köse – CHP : Giresun doğumlu
Gümüşhane - Vedat Soner Başer – MHP : Gümüşhane doğumlu
Hakkari - Mehmet Sıddık Akış – Dem Parti : Hakkari doğumlu
Hatay - Mehmet Öntürk – AK Parti : Hatay doğumlu
Isparta - Şükrü Başdeğirmen – AK Parti : Isparta doğumlu
İzmir - Cemil Tugay – CHP : Van doğumlu
Mersin - Vahap Seçer – CHP : Mersin doğumlu
Kars - Ötüken Senger – MHP : Kars doğumlu
Kastamonu - Hasan Baltacı – CHP : Sinop doğumlu
Kayseri - Memduh Büyükkılıç – AK Parti : Kayseri doğumlu
Kırşehir - Selahattin Ekicioğlu – CHP : Kırşehir doğumlu
Konya - Uğur İbrahim Altay – AK Parti: Konya doğumlu
Kütahya - Eyüp Kahveci – CHP : Ordu doğumlu
Rize - Rahmi Metin – AK Parti : Rize doğumlu
Malatya – Sami Er – AK Parti : Malatya doğumlu
Manisa - Ferdi Zeyrek – CHP : Manisa doğumlu
Kahramanmaraş – Fırat Görgel – AK Parti : Kahramanmaraş doğumlu
Mardin – Ahmet Türk – Dem Parti : Mardin doğumlu
Muğla – Ahmet Aras – CHP : Muğla doğumlu
Muş – Sırrı Söylemez – Dem Parti : Muş doğumlu
Nevşehir - Rasim Arı – İYİ Parti : Nevşehir doğumlu
Niğde - Emrah Özdemir – AK Parti : Niğde doğumlu
Ordu - Mehmet Hilmi Güler – AK Parti : Ordu doğumlu
Siirt - Safiye Alagaş – Dem Parti : Siirt doğumlu
Samsun – Halit Doğan – AK Parti : Samsun doğumlu
Sinop - Metin Gürbüz – CHP : Sinop doğumlu
Sivas - Adem Uzun – Büyük Birlik Partisi : Sivas doğumlu
Tokat - Mehmet Kemal Yazıcıoğlu – MHP : Çorum doğumlu
Trabzon - Ahmet Metin Genç – AK Parti : Trabzon doğumlu
Tunceli - Cevdet Konak – Dem Parti : Tunceli doğumlu
Şanlıurfa - Mehmet Kasım Gülpınar – Yeniden Refah : Şanlıurfa doğumlu
Uşak - Özkan Yalım – CHP : Uşak doğumlu
Van - Abdullah Zeydan – Dem Parti : Hakkari doğumlu
Yozgat - Kazım Arslan – Yeniden Refah : Yozgat doğumlu
Osmaniye - İbrahim Çenet – MHP : Osmaniye doğumlu
Iğdır - Mehmet Nuri Güneş – Dem Parti : Iğdır doğumlu
Bayburt - Mete Memiş – AK Parti : Bayburt doğumlu
Aksaray – Enver Dinçer – AK Parti : Aksaray doğumlu
Karaman – Savaş Kalaycı – MHP : Karaman doğumlu
Kırıkkale – Ahmet Önal – CHP : Kırıkkale doğumlu
Batman – Gülüstan Sönük – Dem Parti : Batman’da doğdu
Şırnak - Mehmet Yarka – AK Parti: Şırnak’ta doğdu
Bartın - Muhammet Rıza Yalçınkaya – CHP : Zonguldak’ta doğdu
Karabük - Özkan Çetinkaya – AK Parti : Karabük doğumlu
Kilis – Hakan Bilecen – CHP : Bilinmiyor
Zonguldak - Tahsin Erdem – CHP : Zonguldak doğumlu
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.