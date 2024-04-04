İşte 81 ilin verileri Hangi belediye başkanı nereli?

Türkiye genelinde yapılan ve yerel yönetimleri belirlemek üzere gerçekleştirilen 31 Mart seçimleri konuşulmaya devam ediyor. Yeni belediye başkanlarının kim ve nereli olduğuna dair bilgiler ise merak ediliyor. BUSABAH Medya olarak tek tek incelediğimiz adaylara göre, en çok Trabzonlu belediye başkanı bulunuyor. Onu takip eden şehir ise Hakkari… İzmir’in belediye başkanının Van doğumlu olması ise en çok dile getirilen konulardan biri. İşte 81 ilin belediye başkanı, aday olduğu parti ve nereli olduğuna dair tüm detaylar…

81 ilin belediye başkanı, aday olduğu parti ve nereli olduğuna dair tüm detaylar haberimizde…

HANGİ BELEDİYE BAŞKANI NERELİ?

Edirne – Filiz Gencan Akın – CHP : Edirne doğumlu

Kırklareli – Derya Bulut – MHP : Kırklareli doğumlu

Tekirdağ - Candan Yüceer – CHP : Ankara doğumlu

İstanbul – Ekrem İmamoğlu – CHP : Trabzon doğumlu

Yalova - Mehmet Gürel – CHP : Yalova doğumlu

Kocaeli - Tahir Büyükakın – AK Parti : Kocaeli doğumlu

Sakarya - Yusuf Alemdar – AK Parti : Trabzon doğumlu

Düzce - Faruk Özlü – AK Parti : Düzce doğumlu

Adana - Zeydan Karalar – CHP : Adana doğumlu

Adıyaman - Abdurrahman Tutdere – CHP : Adıyaman doğumlu

Afyonkarahisar - Burcu Köksal – CHP : Afyonkarahisar doğumlu

Ağrı – Hazal Aras – Dem Parti : Ağrı doğumlu

Amasya - Turgay Sevindi – CHP : Samsun doğumlu

Ankara – Mansur Yavaş – CHP : Ankara doğumlu

Antalya - Muhittin Böcek – CHP : Antalya doğumlu

Artvin - Bilgehan Erdem – CHP : Artvin doğumlu

Aydın - Özlem Çerçioğlu – CHP : Aydın doğumlu

Balıkesir - Ahmet Akın – CHP : Balıkesir doğumlu

Bilecik - Melek Mızrak Subaşı – CHP : Bulgaristan doğumlu

Bingöl - Erdal Arıkan – AK Parti : Bingöl doğumlu

Bitlis - Nesrullah Tanğlay – AK Parti : Bitlis doğumlu

Bolu - Tanju Özcan – CHP : Bolu doğumlu

Burdur - Ali Orkun Ercengiz – CHP : Burdur doğumlu

Bursa - Mustafa Bozbey – CHP : Bursa doğumlu

Çanakkale - Muharrem Erkek – CHP : Çanakkale doğumlu

Çankırı - İsmail Hakkı Esen – MHP : Çankırı doğumlu

Çorum - Halil İbrahim Aşgın – AK Parti : Çorum doğumlu

Denizli - Bülent Nuri Çavuşoğlu – CHP : Denizli doğumlu

Diyarbakır - Ayşe Serra Bucak Küçük – Dem Parti: Diyarbakır doğumlu

Elazığ - Şahin Şerifoğulları – AK Parti : Elazığ doğumlu

Erzincan - Bekir Aksun – MHP : Erzincan doğumlu

Erzurum - Mehmet Sekmen – AK Parti : Erzurum doğumlu

Eskişehir - Ayşe Ünlüce – CHP : Eskişehir doğumlu

Gaziantep – Fatma Şahin – AK Parti : Gaziantep doğumlu

Giresun – Fuat Köse – CHP : Giresun doğumlu

Gümüşhane - Vedat Soner Başer – MHP : Gümüşhane doğumlu

Hakkari - Mehmet Sıddık Akış – Dem Parti : Hakkari doğumlu

Hatay - Mehmet Öntürk – AK Parti : Hatay doğumlu

Isparta - Şükrü Başdeğirmen – AK Parti : Isparta doğumlu

İzmir - Cemil Tugay – CHP : Van doğumlu

Mersin - Vahap Seçer – CHP : Mersin doğumlu

Kars - Ötüken Senger – MHP : Kars doğumlu

Kastamonu - Hasan Baltacı – CHP : Sinop doğumlu

Kayseri - Memduh Büyükkılıç – AK Parti : Kayseri doğumlu

Kırşehir - Selahattin Ekicioğlu – CHP : Kırşehir doğumlu

Konya - Uğur İbrahim Altay – AK Parti: Konya doğumlu

Kütahya - Eyüp Kahveci – CHP : Ordu doğumlu

Rize - Rahmi Metin – AK Parti : Rize doğumlu

Malatya – Sami Er – AK Parti : Malatya doğumlu

Manisa - Ferdi Zeyrek – CHP : Manisa doğumlu

Kahramanmaraş – Fırat Görgel – AK Parti : Kahramanmaraş doğumlu

Mardin – Ahmet Türk – Dem Parti : Mardin doğumlu

Muğla – Ahmet Aras – CHP : Muğla doğumlu

Muş – Sırrı Söylemez – Dem Parti : Muş doğumlu

Nevşehir - Rasim Arı – İYİ Parti : Nevşehir doğumlu

Niğde - Emrah Özdemir – AK Parti : Niğde doğumlu

Ordu - Mehmet Hilmi Güler – AK Parti : Ordu doğumlu

Siirt - Safiye Alagaş – Dem Parti : Siirt doğumlu

Samsun – Halit Doğan – AK Parti : Samsun doğumlu

Sinop - Metin Gürbüz – CHP : Sinop doğumlu

Sivas - Adem Uzun – Büyük Birlik Partisi : Sivas doğumlu

Tokat - Mehmet Kemal Yazıcıoğlu – MHP : Çorum doğumlu

Trabzon - Ahmet Metin Genç – AK Parti : Trabzon doğumlu

Tunceli - Cevdet Konak – Dem Parti : Tunceli doğumlu

Şanlıurfa - Mehmet Kasım Gülpınar – Yeniden Refah : Şanlıurfa doğumlu

Uşak - Özkan Yalım – CHP : Uşak doğumlu

Van - Abdullah Zeydan – Dem Parti : Hakkari doğumlu

Yozgat - Kazım Arslan – Yeniden Refah : Yozgat doğumlu

Osmaniye - İbrahim Çenet – MHP : Osmaniye doğumlu

Iğdır - Mehmet Nuri Güneş – Dem Parti : Iğdır doğumlu

Bayburt - Mete Memiş – AK Parti : Bayburt doğumlu

Aksaray – Enver Dinçer – AK Parti : Aksaray doğumlu

Karaman – Savaş Kalaycı – MHP : Karaman doğumlu

Kırıkkale – Ahmet Önal – CHP : Kırıkkale doğumlu

Batman – Gülüstan Sönük – Dem Parti : Batman’da doğdu

Şırnak - Mehmet Yarka – AK Parti: Şırnak’ta doğdu

Bartın - Muhammet Rıza Yalçınkaya – CHP : Zonguldak’ta doğdu

Karabük - Özkan Çetinkaya – AK Parti : Karabük doğumlu

Kilis – Hakan Bilecen – CHP : Bilinmiyor

Zonguldak - Tahsin Erdem – CHP : Zonguldak doğumlu