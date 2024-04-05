YSK’dan 2 ilçe için yapılan karara ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Isparta'nın Aksu ilçesi ile Çorum'un Uğurludağ ilçesindeki seçimlerde oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti.

İl ve ilçe seçim kurullarından gelen itirazları değerlendiren YSK, bu çerçevede alınan kararlarını açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Uğurludağ İlçe Başkanlığı temsilcileri, 7 bin 67 seçmenin oy kullandığı 35 sandık için geçersiz kabul edilen 92 oyun yeniden sayılması talebiyle itirazda bulunmuştu. Ancak YSK, MHP'nin bu talebini reddetti. Hatırlanacağı üzere, Çorum Uğurludağ'da AK Partili Remzi Torun, seçimi 13 oy farkla MHP'li Zeki İpek'in önünde kazanmıştı.

Diğer bir karar ise Isparta'nın Aksu ilçesinde yaşandı. Mevcut Belediye Başkanı AK Partili Veli Kahraman ile CHP'li Mehmet Çetin arasında geçen seçimde, 1 oy farkla seçimin galibi belirlenmişti. CHP'nin seçimin yeniden yapılması talebiyle yaptığı itiraz da YSK tarafından reddedildi. Böylelikle, seçimi kazanan isim resmi olmayan sonuçlara göre Veli Kahraman oldu.

Ayrıca YSK, seçim günü yayın yasağını delenler hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Yarın da gelecek olan itirazları değerlendirmeye devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı