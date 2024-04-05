Otel davasında tutuklu 2 sanık tutuksuz yargılanacak

İsias Otel davası kapsamında mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan 2'sinin tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'de meydana gelen olayla ilgili tutukluluk hallerine yapılan itirazı değerlendiren mahkeme, otelin sahibi Ahmet Bozkurt'un oğlu Efe Bozkurt ve otelin fenni mesulü inşaat mühendisi Halil Bağcı'nın, 'yurt dışı yasağı' ve 'haftada bir gün imza atma' adli kontrol şartlarıyla tahliyesine hükmetti.

Ancak mahkeme, diğer tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Erdem Yıldız ve Mehmet Fatih Bozkurt'un tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcuların da aralarında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yargı süreci, 5'i tutuklu toplam 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 3 Ocak'ta başlamıştı. İkinci duruşmanın ise 26 Nisan'da yapılacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı