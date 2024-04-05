Şüpheli araçta suç aletleri ele geçirildi, 2 gözaltı

Samsun'un Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen NARVAS operasyonunda, şüpheli bir araçta yapılan aramada çok sayıda suç aleti ele geçirildi.

İlçe Emniyet Amirliği'nin yaptığı açıklamaya göre, araçta ve araçta bulunan 2 kişinin üzerinde yapılan aramalarda şu öğeler bulundu:

2 adet ruhsatsız tabanca

1 adet havalı tabanca

1 adet polis rozeti

3 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje

1 adet uyuşturucu madde sarma kağıdı (çarşaf)

2 adet elektronik sigara ve 7 adet likit

3 adet uyuşturucu kullanım aparatı (payp)

1 adet içerisinde bir miktar esrar bulunan esrar öğütme aleti

1 adet teleskopik cop

1 adet elektronik terazi

7 adet bıçak

8 adet sentetik ecza

Operasyon kapsamında, araçta bulunan 1'i kadın olmak üzere toplam 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Ş.A. (37) ve H.T.E. (24) isimli bireylerdir. Ş.A. ve H.T.E.'ye karşı TCK 188 (Ruhsatsız Tabanca Bulundurmak), 6136 SKM (Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak veya Nakletmek), 2863 SKM (Silahla Tehdit) ve TCK 264 SKM (Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma) suçlarından soruşturma başlatıldı.

Ayrıca, şahıslara ait olduğu belirlenen 6 adet cep telefonuna da el konuldu. Emniyet birimleri, olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı