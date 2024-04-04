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Adıyaman'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı

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Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet ile bir motosikletin çarpışması sonucunda 1 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı mask
Adıyaman'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı
Adıyaman'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı
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Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet ile bir motosikletin çarpışması sonucunda 1 kişi ağır yaralandı.

Kazada motosikletin kamyonetin altında kalmasıyla sürücü hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Davut K. idaresindeki 05 DA 427 plakalı kamyonet ile Bahri Y. idaresindeki 02 AED 588 plakalı motosiklet, 1.Çevre Yolu Koşu Parkı yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet kamyonetin altında kaldı. Kazada motosiklet sürücüsü Bahri Y. yaralandı.

Adıyaman'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bahri Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Bahri Y.'ın tedavisi hastanede devam ediyor.

Adıyaman'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı

Kazada kamyonetin altında kalan motosiklet ise kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililer, kaza hakkında detaylı inceleme başlatırken, benzer kazaların önlenmesi için sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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04 Nis 2024 - 21:29 - Asayiş

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