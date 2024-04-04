17 yaşındaki genci öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 17 yaşındaki bir genci bıçakla öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmaya, tutuklu sanık M.K., müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, verdiği mütalaada, sanığın "çocuğu kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan sanık M.K., öldürme kastının olmadığını ve pişman olduğunu belirterek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılamada, sanık M.K'ya "çocuğu kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Olay, Erkilet Camikebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi'nde, 21 Ekim 2023'te meydana gelmişti. İddiaya göre, M.C.E. (17) ve M.K. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda M.K, yanında bulunan bıçakla M.C.E.'yi yaralamıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetmişti.

Mahkeme kararıyla birlikte, adaletin yerine getirilmesi ve suçun cezalandırılmasıyla ilgili adımlar atılmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı