TKDK, 81 ilde yatırım yapacak girişimcilere 66 milyon avro hibe desteği sunuyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 81 ilde yatırım yapacak girişimcilere toplamda 66 milyon avro tutarında hibe desteği sağlayacak.

IPARD III Programı 1. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında başvuruların yarın, 5 Nisan 2024 Cuma günü başlayacağı açıklandı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere mali destek sağlamak amacıyla hazırlanan Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) III Programı - 1. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yönelik Yatırımlar desteklenecek. Bu kapsamda, kırmızı/beyaz et kesimhaneleri, et işleme ve parçalama, süt işleme, süt toplama, peynir altı suyu işleme, meyve/sebze soğuk hava deposu, su ürünleri işleme ve yumurta işleme yatırımları hibe desteği alabilecek.

Proje başvuruları, 5 Nisan Cuma saat 09.00'dan itibaren 7 Mayıs Salı saat 18.00'e kadar "https://onlinebasvuru.tkdk.gov.tr/" adresinden yapılabilecek. Başvuru çıktıları ve istenen diğer belgeler ise 9 Mayıs Perşembe mesai bitimine kadar TKDK İl Koordinatörlükleri veya İl İrtibat Ofislerine teslim edilebilecek.

TKDK'nın sağlayacağı hibe desteği ile tarım ve hayvancılık ürünlerinin işlenmesi tesislerinin kurulması, kırsal alanlarda ekonomik katma değer oluşturacak ve üreticilere daha yüksek gelir sağlayacak. Ayrıca, bu yatırımların modern teknoloji ve yenilikçi süreçler gerektirmesi, yerel işletmelerin teknolojiye ve yeniliklere erişimini artırarak, kırsal alanlarda teknoloji transferini teşvik edecek ve yerel ekonomiyi güçlendirecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı