Uyuşturucu suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Samsun'da, uyuşturucu suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
Yapılan çalışmalar sonucunda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Y.K. isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.
Yakalanan şahıs, Terme Adliyesine sevk edildi. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Y.K., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun'da gerçekleştirilen bu operasyonla, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında önemli bir adım atılmış oldu. Emniyet güçlerinin uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığı devam ederken, kamu güvenliğinin sağlanması adına benzer operasyonların sürdürüleceği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.