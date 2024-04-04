Uyuşturucu suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Samsun'da, uyuşturucu suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Y.K. isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs, Terme Adliyesine sevk edildi. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Y.K., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'da gerçekleştirilen bu operasyonla, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında önemli bir adım atılmış oldu. Emniyet güçlerinin uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığı devam ederken, kamu güvenliğinin sağlanması adına benzer operasyonların sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı