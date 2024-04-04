Park halindeki otomobil alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, park halindeki bir otomobil bir anda alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe mevkiinde saat 17.30 civarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle park halinde bulunan otomobil alev aldı. Otomobilin markası ve plakası belirlenemedi.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

Yangının sebebi henüz netlik kazanmazken, yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, incelemenin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı