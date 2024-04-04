- Gündem

Park halindeki otomobil alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi

ABONE OL Google News Sayfamız

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, park halindeki bir otomobil bir anda alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki otomobil alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, park halindeki bir otomobil bir anda alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe mevkiinde saat 17.30 civarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle park halinde bulunan otomobil alev aldı. Otomobilin markası ve plakası belirlenemedi.

Park halindeki otomobil alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

Yangının sebebi henüz netlik kazanmazken, yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, incelemenin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Mardin, Kızıltepe, Otomobil, yangın, itfaiye, Kızıltepe mevki

04 Nis 2024 - 21:10 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL