Çiftçilere 24 milyon lira değerinde tohum dağıtıldı

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen bir proje kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sivas İl Özel İdaresi ve DAP İdaresi'nin finansman desteğiyle, çiftçilere tohum desteği sağlandı.

Bu kapsamda düzenlenen 'Tohum Temin Töreni'nde, 24 milyon lira değerinde 415 ton tohumun dağıtımı gerçekleştirildi.

Törene, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve birçok çiftçi katıldı.

Programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, tarım ve hayvancılığın ülke ekonomisi için stratejik bir sektör olduğunu vurgulayarak, Sivas'ın tarım alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Şimşek,

"Ürün çeşitliliğimizi, hayvansal varlığımızı ve kaliteyi artırarak, çiftçilerimize destek olmayı sürdüreceğiz"

dedi.

Vali Şimşek, projenin detaylarına da değinerek, üreticilere 7 bin 500 kg kuru fasulye, 226 bin 400 kg nohut, 42 bin 500 kg yonca, 1.200 paket slajlık mısır, 80 ton korunga ve 40 bin 500 kg fiğ tohumu dağıtıldığını aktardı.

Konuşmaların ardından, dağıtılan tohumlar çiftçilerle buluşturuldu. Sivas'ın tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelini en etkin şekilde kullanma amacıyla çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı