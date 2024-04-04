Trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Kazanın, Samsun-Sinop karayolunda gerçekleştiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Hasan Ş. (61) yönetimindeki 34 RVC 21 plakalı otomobil, önünde aynı yönde emniyet şeridinde ilerleyen Hilmi E. idaresindeki 55 NC 771 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Ş. yaralanırken, otomobilde bulunan yolcu Arif Altınbaş (74) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu acı olayla ilgili yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunurken, hayatını kaybeden Arif Altınbaş'a Allah'tan rahmet, yaralıya ise acil şifalar diliyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı