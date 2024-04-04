- Gündem

Trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı mask
Trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı
Trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Kazanın, Samsun-Sinop karayolunda gerçekleştiği bildirildi.

Trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Hasan Ş. (61) yönetimindeki 34 RVC 21 plakalı otomobil, önünde aynı yönde emniyet şeridinde ilerleyen Hilmi E. idaresindeki 55 NC 771 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Ş. yaralanırken, otomobilde bulunan yolcu Arif Altınbaş (74) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Bu acı olayla ilgili yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunurken, hayatını kaybeden Arif Altınbaş'a Allah'tan rahmet, yaralıya ise acil şifalar diliyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# samsun, Alaçam, trafik kazası, kaza, yaralı, vefat, Samsun-Sinop karayolu, Arif Altınbaş, soruşturma

04 Nis 2024 - 21:03 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL