Muhtarlık seçiminde itiraz: Kayıp oylar seçimi iptal etti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, muhtarlık seçimlerinde yaşanan yakın oy farkı ve yapılan itirazlar sonucunda İlçe Seçim Kurulu tarafından yeniden yapılan sayımda, 15 adet geçersiz oy pusulasının çıkmadığı tespit edilerek seçimlerin iptal edilmesine karar verildi.

31 Mart seçimlerinde Evkaf Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçiminde, adaylardan Murat Sarıdaş bin 619 oy alırken, diğer aday Bülent Çivici bin 614 oyda kaldı. Ancak, yakın oy farkı ve itirazlar sonucunda oyların yeniden sayılması kararı alındı.

İlçe Seçim Kurulu heyeti, yeniden yapılan sayımda 15adet geçersiz oy pusulasının çıkmadığını tespit etti. Bu durum üzerine, seçimlerin iptal edilmesine ve yeniden yapılmasına karar verildi. Seçimin 2 Haziran'da yeniden gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Evkaf Mahallesi Muhtar adayı Murat Sarıdaş, yaşanan bu gelişme sonrasında

"Kayıp oylar yüzünden, kazandığımız seçim iptal oldu, ben mağdur oldum. Bu durumdan dolayı 2 Haziran'da yeniden seçim gerçekleşecek"

şeklinde konuştu.

Fatsa'da yaşanan bu gelişme, seçim süreçlerindeki titizliğin ve demokratik süreçlerin önemini bir kez daha ortaya koyarken, seçimlerin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerekliliği bir kez daha vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı