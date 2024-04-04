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Büyük operasyon: Metamfetamin, esrar, sigara ve kaçak alkol ele geçirildi

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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kontrol İzleme Merkezi (KİM) personelleri ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda, uyuşturucu ve kaçak malzemelere yönelik etkili bir darbe vurdu.

Büyük operasyon: Metamfetamin, esrar, sigara ve kaçak alkol ele geçirildi mask
Büyük operasyon: Metamfetamin, esrar, sigara ve kaçak alkol ele geçirildi
Büyük operasyon: Metamfetamin, esrar, sigara ve kaçak alkol ele geçirildi
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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kontrol İzleme Merkezi (KİM) personelleri ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda, uyuşturucu ve kaçak malzemelere yönelik etkili bir darbe vurdu.

Büyük operasyon: Metamfetamin, esrar, sigara ve kaçak alkol ele geçirildi

Operasyon kapsamında, 7 kilo 312 gram metamfetamin, 1 kilo 937 gram kubar esrar, 950 paket gümrük kaçağı sigara ve 18 litre kaçak alkol ele geçirildi. Bu önemli operasyonla, uyuşturucu ticaretine ve kaçakçılığa büyük bir darbe indirilmiş oldu.

Büyük operasyon: Metamfetamin, esrar, sigara ve kaçak alkol ele geçirildi

Ele geçirilen uyuşturucu ve kaçak malzemeler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, operasyonun ardından

"İl Jandarma Komutanlığımız ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleriyle, Gümrük Sahası içerisinde düzenlenen operasyonlarda; 7 kilo 312 gram metamfetamin, 1 kilo 937 gram kubar esrar, 950 paket gümrük kaçağı sigara ve 18 lt kaçak alkol ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz"

denildi.

Büyük operasyon: Metamfetamin, esrar, sigara ve kaçak alkol ele geçirildi

Bu başarılı operasyon, Ağrı'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede yetkililerin kararlılığını bir kez daha ortaya koyarken, halkın güvenliği ve sağlığına yönelik tehditlere karşı önemli bir adım atıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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04 Nis 2024 - 20:57 - Gündem

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