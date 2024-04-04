Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgası: 5 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Ağaçlıdere Mahallesi'nde yaşanan muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan çatışmada bir kişinin hayatını kaybettiği ve 14 kişinin yaralandığı olayla ilgili gelişmeler yaşanıyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 22 şüpheliden 17'si güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri sonrasında 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kavgada yaralanan 3 kişinin tedavisi devam ederken, firari durumda olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, 31 Mart'ta mahallede gerçekleşen muhtarlık seçimi sırasında iki grup arasında çıkan anlaşmazlık sonucu yaşandı. Emin Çelik'in hayatını kaybettiği bu olay, bölgede endişe ve üzüntüye neden oldu. Soruşturma ise detaylı bir şekilde devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı