- Gündem

Kaya düşme tehlikesi bulunan mevkide inceleme yapıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Tunceli'nin merkezinde bulunan Suvat köyü sınırları içinde yer alan ve kaya düşme tehlikesi bulunan alanda Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla yapılan incelemeler sonucunda gerekli önlemlerin belirlendiği açıklandı.

Kaya düşme tehlikesi bulunan mevkide inceleme yapıldı mask
Kaya düşme tehlikesi bulunan mevkide inceleme yapıldı
Kaya düşme tehlikesi bulunan mevkide inceleme yapıldı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Tunceli'nin merkezinde bulunan Suvat köyü sınırları içinde yer alan ve kaya düşme tehlikesi bulunan alanda Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla yapılan incelemeler sonucunda gerekli önlemlerin belirlendiği açıklandı.

Kaya düşme tehlikesi bulunan mevkide inceleme yapıldı

Tunceli'nin merkezinde bulunan Suvat Köyü Ana Fatma mevkiindeki kayaların karayoluna düşme riski nedeniyle Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun direktifleri doğrultusunda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Karayolları 86. Şube Şefliği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ŞubeMüdürlüğü ekipleri tarafından detaylı incelemeler gerçekleştirildi.

Kaya düşme tehlikesi bulunan mevkide inceleme yapıldı

Yapılan incelemeler sonucunda, acil olarak alınması gereken tedbirlerin belirlendiği ifade edildi. Bu önlemlerin, olası bir kaya düşmesi riskini en aza indirmek ve bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla hayata geçirileceği vurgulandı.

Kaya düşme tehlikesi bulunan mevkide inceleme yapıldı

Tunceli Valiliği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen bu önlem çalışmaları, bölgedeki potansiyel tehlikelerin bertaraf edilmesi ve halkın güvenliğinin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu tür riskli alanlarda yapılan periyodik incelemeler ve alınan önlemler, olası afet ve tehlikelerin önlenmesinde hayati bir rol oynamaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Tunceli, Suvat köyü, Kaya, düşme tehlikesi, Ana Fatma mevki, Afad, Tunceli Valiliği, tehlike

04 Nis 2024 - 20:43 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL