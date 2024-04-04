Kaya düşme tehlikesi bulunan mevkide inceleme yapıldı

Tunceli'nin merkezinde bulunan Suvat köyü sınırları içinde yer alan ve kaya düşme tehlikesi bulunan alanda Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla yapılan incelemeler sonucunda gerekli önlemlerin belirlendiği açıklandı.
Tunceli'nin merkezinde bulunan Suvat Köyü Ana Fatma mevkiindeki kayaların karayoluna düşme riski nedeniyle Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun direktifleri doğrultusunda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Karayolları 86. Şube Şefliği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ŞubeMüdürlüğü ekipleri tarafından detaylı incelemeler gerçekleştirildi.
Yapılan incelemeler sonucunda, acil olarak alınması gereken tedbirlerin belirlendiği ifade edildi. Bu önlemlerin, olası bir kaya düşmesi riskini en aza indirmek ve bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla hayata geçirileceği vurgulandı.
Tunceli Valiliği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen bu önlem çalışmaları, bölgedeki potansiyel tehlikelerin bertaraf edilmesi ve halkın güvenliğinin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu tür riskli alanlarda yapılan periyodik incelemeler ve alınan önlemler, olası afet ve tehlikelerin önlenmesinde hayati bir rol oynamaktadır.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.