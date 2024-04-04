2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir.

Dörtyol İlçesi'nde yapılan denetimlerde, "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.T. isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyet birimlerindeki işlemlerin ardından şahıs adli makamlara sevk edildi.

Mahkeme tarafından tutuklanma kararı verilen N.T., cezaevine gönderildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele konusundaki kararlılığı ve etkin çalışmaları, bölgede suçun önlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Emniyet güçleri, halkın güvenliği ve toplumun huzuru için çalışmalarını aralıksız sürdürecektir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı