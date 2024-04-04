Çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan beş şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, huzur ve asayişi sağlamak amacıyla kesintisiz çabalarını sürdürmektedir.

Emniyet ekipleri, İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanması için yoğun bir operasyon düzenledi. Bu operasyon sonucunda; dolandırıcılık suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan O.S., kasten yaralama suçundan 1 yıl hapis cezası ile aranan E.O., kasten öldürme suçundan aranan O.D., hırsızlık suçundan aranan A.H. ve hakaret suçundan aranan M.Ö. gözaltına alındı.

Emniyet ekipleri tarafından yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi. O.S. ve E.O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıslar hakkında ise adli işlemler başlatıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün kararlı çalışmaları, bölgede suçla mücadelede önemli bir rol oynamaktadır. Halkın güvenliği ve asayişin sağlanması için emniyet birimleri, gerekli tedbirleri almaya devam edecektir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı