4 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“48 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nuray Kaya’nın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi,
62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Hanifi Kebiroğlu’nun taziye adresi: Zafer Mahallesi, Battalgazi,
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatice Çiçek’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,
70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatice Toptaş’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,
86 yaşında vefat eden ve Sarıhacı Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Bayram Taştan’ın taziye adresi: Sarıhacı Mahallesi, Akçadağ,
57 yaşında vefat eden ve Hatay Mezarlığına defnedilen Aysel Günaydın’ın taziye adresi: Hatay.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.