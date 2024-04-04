04 Nis 2024 - 18:17- Gündem G:

4 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
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“48 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nuray Kaya’nın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi,

62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Hanifi Kebiroğlu’nun taziye adresi: Zafer Mahallesi, Battalgazi,                    

73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatice Çiçek’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,

70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatice Toptaş’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,

86 yaşında vefat eden ve Sarıhacı Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Bayram Taştan’ın taziye adresi: Sarıhacı Mahallesi, Akçadağ,

57 yaşında vefat eden ve Hatay Mezarlığına defnedilen Aysel Günaydın’ın taziye adresi: Hatay.”

 
 
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04 Nis 2024 - 18:17 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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