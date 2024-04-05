MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

İLAN
T.C. MALATYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/584 Esas
Davacı Hülya AYABAKAN, Zehra KALAYCIOĞLU tarafından Dahili Davalı Ahmet Erol DİRİCAN aleyhine açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;
Dahili davalı Ahmet Erol DİRİCAN dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat yapılamamış, geçerli adresinin zabıtacada tespit edilemediğinden, tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir.
İlan tarihinden itibaren dava dilekçesine 2 haftalık cevap süresi içinde HMK md.126 ve 129 uyarınca usulüne uygun düzenlenmiş cevap dilekçesini ve varsa tüm delillerinizi Mahkememize sunmanız; aksi halde HMK md.128 uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, duruşmanın bırakıldığı 15/05/2024 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hususu İHTAR OLUNUR.( Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.