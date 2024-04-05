MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

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T.C. MALATYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/584 Esas

Davacı Hülya AYABAKAN, Zehra KALAYCIOĞLU tarafından Dahili Davalı Ahmet Erol DİRİCAN aleyhine açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Dahili davalı Ahmet Erol DİRİCAN dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat yapılamamış, geçerli adresinin zabıtacada tespit edilemediğinden, tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren dava dilekçesine 2 haftalık cevap süresi içinde HMK md.126 ve 129 uyarınca usulüne uygun düzenlenmiş cevap dilekçesini ve varsa tüm delillerinizi Mahkememize sunmanız; aksi halde HMK md.128 uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, duruşmanın bırakıldığı 15/05/2024 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hususu İHTAR OLUNUR.( Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.)