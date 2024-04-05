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MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

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Malatya 2. Asliye Hukuk Mahkemesince ilan yayınlandı.

MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN mask
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İLAN

T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/273

DAVALI : EMİNE ÇELİK-(31******84- Abdullah ve Edibe kızı)

Adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 05/09/2024 günü saat 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
# ILN02015319, ilangovtr

#ilangovtr

Basın No ILN02015319

05 Nis 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

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