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Süper Kupa maçını Volkan Bayarslan yönetecek

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 Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Süper Kupa maçını Volkan Bayarslan yönetecek mask
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 Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Süper Kupa maçını Volkan Bayarslan yönetecek

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hakemleri belli oldu. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan Pazar günü oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak olan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Süper Kupa maçı, Volkan Bayarslan,  Galatasaray, fenerbahçe

04 Nis 2024 - 17:30 - Spor

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