Ağbaba: Kendinizle Malatya ile gurur duyun

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, belediye başkanları ve il örgütü ile iftar programında buluştu. Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikâh Sarayı'nda gerçekleştirilen iftar programına CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yanı sıra CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, örgüt üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, 31 Mart seçimlerinin en çok çalıştıkları seçim dönemlerinden biri olduğunu kaydetti.

“ONUNLA OLMAKTAN HER ZAMAN GURUR DUYDUK”

Veli Ağbaba’nın, Cumhuriyet Halk Partisinin oyunu 2’ye katladığına vurgu yapan Yıldız,

“İl başkanlığı görevine başladığımdan beri hep hedefimiz Malatya'da en iyiyi elde etmekti. Malatya’nın her renginin, her kesimin oy verdiği, herkesi kucaklayacağımız bir Cumhuriyet Halk Partisi oluşturmaktı. Tabii kongremizden sonra bir büyük kurultayımız oldu. Seçimlerde çok dillendirmedik belki ama orada taraf olduk ve bugün çok şükür doğru tarafta olduğumuzu ve genel başkanımızın aklına güvenerek, Özgür Özel ile beraber hareket ettik ve Özgür Özel'in aklı bugün partimizi birinci parti yaptı. Ondan dolayı da onurluyuz, gururluyuz ve mutluyuz. Özgür Özel'le girdiğimiz ilk seçimde büyük bir başarı elde ettik. Bundan sonraki başarıların da bir devamı olacak. Biz göreve geldiğimizden beri hem kurultayda hem kongrede beklediler her zaman bir şeyler oldu dillerinde önce seçimleri kaybedecekler dediler sonra Arguvan’ı, Hekimhan’ı bile kaybedecekler dediler. Çok şükür hepsini kazanıp çıktık. Bu seçimde de partinin oyunu 2 katına çıkardık. Belediyelerimizi artırdık. Herkesin çok büyük emeği oldu. Son günlerin belki en çok çalıştığımız seçimlerden biri oldu. Bu ailenin bir üyesi olmaktan onur ve gurur duyuyorum, iyi ki hepiniz varsınız. Siz var oldukça Cumhuriyet Halk Partisi var. Tabii her ailenin bir büyüğü, bir abisi, bir ileri geleni vardır. O da yıllardır hepimiz onunla beraber yapıyoruz. Onunla olmaktan her zaman gurur duyduk. Her zaman yanında durmaya çalıştık. Ama bu dönem gerçekten Malatya’da onurumuz, gururumuz oldu. Oyumuzu 2’ye katladı. Veli Ağbaba bu ailenin, bu ekibin, abisi, lideri kendisiyle siyaset yapmaktan hepimiz gerçekten mutluyuz. Veli Ağbaba’ya tüm Malatyalılar el verdi ama buradakiler gönül verdi. Buradakiler gövdesini Veli Ağbaba ile taşın altına soktular, hepiniz iyi ki varsınız. Bugün Türkiye'de birinci parti olduysak Veli Ağbaba'ya 2 defa teşekkür borçluyuz. Birinci teşekkürümüz Özgür Özel'le beraber büyük değişimi gerçekleştirip partiyi birinci parti yaptıkları için. İkinci teşekkürümüzde Malatya'da gerçekten sokakta nereye gidersek gidelim, Malatya'da giremediğiniz yer kalmadı. Gitmediğiniz yer kalmadı, selam vermediğimiz kalmadı. Yüzde 19-20’lerde olan oyumuz yüzde 40’lara dayandı orada da en çok emeği Veli Ağbaba verdi”

şeklinde konuştu.

“BÜTÜN ÖNYARGILARI TUZLA BUZ ETTİ”

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, yürüttükleri seçim kampanyasının Malatya’daki ön yargıyı tuzla buz ettiğini dile getirerek,

“Benim burada aday olma meselem, benim talebim ile olmadı. Böyle bir talep ya da böyle bir çalışmam olmadı. Ancak Malatya'da yapılan anketlerde kim belediye başkanı olsun ismi sorulunca hep Veli Ağbaba ismi çıkıyor. Tabii sonra partilerin adayı belirlendi tekrar soruluyor. Orada da Veli Ağbaba ismi ön plana çıkıyor, çeşitli anketler yapıldı, bu anketlerin hepsinde partinin oyunun neredeyse 2 katı oy aldığımız gözüktü ve bir görev verildi. Denildi git Malatya’da belediye başkanı ol ve bu çağrıyı sana yapan Malatya halkı denildi, Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından. Kazanırsın veya kaybedersin hiç önemli değil ama bir davet var sana Malatya’da denildi. Ben de her zamanki gibi partinin vermiş olduğu görev başımın üzerine diyerek geldim kabul ettim. Hakikaten benim için kolay bir iş değil. Daha 8 ay önce seçimden çıkmışım. Bir depremi yaşamışım. Hakikaten yorulmuştum ama hem partimizin görevlendirmesi hem Malatya’nın talebi ile geldik. Malatya'nın huzurunda bulunduk. En son seçim kampanyamızı mayıs ayında yapmıştık. Kampanyamızda zaman zaman afişler yırtılıyordu, yeri değiştiriliyordu bu seçimde bir tek afişimiz yırtılmadı, bir tek billboardımıza dokunulmadı. Bir tek etkinlikte bir tepki görmedik. Daha önce hiç giremediğimiz yerlere girdik. Daha önce rakip partilerimiz adına çalışan hatta kavga eden arkadaşlarımız bu dönem bizim adımıza sizin bilmediğiniz mahallelerde çalıştılar, destek oldular. Müthiş bir kampanya yürüttük. Gençlerin olağanüstü ilgisi var. Bu seçim kampanyası Malatya’daki bütün önyargıları tuzla buz etti. Maalesef insanlar çeşitli yönlerden bölünmeye çalışılıyor. Ötekileştirilmeye çalışılıyor. Önümüzde güzel bir yol var. Oy kullanma yaşı 15 olsaydı ben bu seçimi yüzde 60 ile almıştım”

ifadelerine yer verdi.

“NE İSTİYORLAR YAPTIK”

Arguvan ve Hekimhan’da bir çivi çakılmışsa bunun Veli Ağbaba sayesinde olduğunu belirten Ağbaba,

“Hep zaman zaman eleştiri yapılırdı. CHP filan mahallede çıkamıyor denilirdi ama bu dönemde hem kampanyada hem de aldığımız oylara baktığımızda Malatya'nın her kesiminden oy alan bir siyasi parti olduk artık. Malatya'nın her kesiminden, her mahallesinden, her sokağından oy aldık. Bundan sonra ben çok yorulacağım ama sizler de yorulacaksınız. Artık taziyeye, düğüne giderken de Malatyalılar size nasıl yaklaştıysa, sizde Malatyalılara aynı şekilde yaklaşın. Lütfen artık bundan sonra bütün Malatya'nın bir siyasi partisi var, tüm Malatya’yı kucaklayan bir parti var. Aynı şeyi rakibimiz için söyleyemezsiniz. Tüm Malatya'dan oy alan bir siyasi partiye ve bir adaya dönüştüm. Onunla ilgili de gurur duyuyorum. Bu kampanyada da hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin, hiçbir örgütümün yüzünü yere baktırmadım hiçbir taleplerine yok demedim. Maddi, manevi sizlerin yüzünü yere baktırmadığımı söylemek istiyorum. Her türlü talebiniz karşılandı hiçbir talebinize olmaz denilmedi. Bu tamamen bizim kendi özgücümüzle gerçekleştirildi. Güzel bir seçim dönemimiz oldu. Sonuç ortada 1977’den sonra Malatya'da alınan en yüksek oy. Önemli bir oran aldık. İnşallah bu sorumluluk ile hareket etmeye devam edeceğiz. Bazı ilçelerimizde kendi içimizdeki hatalardan dolayı seçimi kaybettik. Bazı yerlerde çeşitli tartışmalar oldu, onu ustalıkla yönettik Arguvan, Hekimhan gibi yerlerde. Arguvan Belediye Başkanı çok ağır bir şekilde saldırdı biz cevap vermedik ama şunu bilin Arguvan’da çivi çakılmışsa Veli Ağbaba’nın emeği vardır. Hiçbir şey yapılmamış gibi davranıldı. Hekimhan içinde aynı şey geçerli. Milletvekili olduğum günden buy ana o ilçelere ne istiyorlar yaptık. Sekreterlik yaptım. Bunu da Malatyalıların takdirine bırakıyorum”

söyleminde bulundu.

“KENDİNİZLE, MALATYA İLE GURUR DUYUN”

Malatya’nın seçiminin Türkiye’de konuşulduğuna dikkat çeken Ağbaba,

“Güzel bir süreç yürüttük. Malatya’nın seçimi Türkiye’de konuşuldu. Eskiden Malatya’nın seçimini kim ne yapacaktı? Malatya’nın seçimi İzmir'de, İstanbul'da, Ankara’da konuşuldu. Türkiye’nin her yanında Malatya seçimi konuşuldu. Bunu da hep beraber sağladık. Kendinizle, Malatya ile gurur duyun. Seçim bitse de hala ilgi görmeye devam ediyoruz. Bütün örgütümüze teşekkür ediyorum. Şimdi yeni bir görev başlıyor ve artık daha büyük sorumluluğumuz ve daha büyük bir yükümüz var. Malatya’nın partisiyiz. Orduzu’ya, Banazı’ya, Doğanyol, Pütürge, Kuluncak’a da gideceksiniz bir Türkiye partisi olduk. Bunu devam ettirmek lazım. Her bir Cumhuriyet Halk Partili yöneticimden ricam asla ve asla kimseye geçen seçimde hangi partiye oy verdin diye sormak yok. Her 10 kişiden 4’ünün oyunu aldık. Ona göre bu süreci hep beraber yönetelim”

açıklamasında bulundu.

Program Veli Ağbaba'nın 56. yaş gününün kutlanması ile sona erdi.