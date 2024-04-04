Sami Er’den Kadir gecesi mesajı

Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaştığımız bu günlerde bin aydan daha hayırlı olan ve kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi’ni idrak etmenin heyecanını hep birlikte yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“RAHMET VE BEREKETİ İLE BİRLİKTE DORUĞA ÇIKACAKTIR”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er yayımladığı mesajın devamında şu ifadelere yer verdi:

“Kadir Gecesi, âlemlere rahmet olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim’in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal bir öneme sahiptir. Kadir Gecesi bin aya değer, bir ömre bedel bir gecedir. Kadir Gecesi Kur’an gecesidir. Kadir Gecesi emsali olmayan bir gecedir. Kadir Gecesi, feyiz ve bereketi bin aydan daha hayırlı olan bir gecedir. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek gün ve geceler, günahlarımızın affı için de çok ciddi fırsatlardır. Kadir Gecesinde yapılacak dua ve yakarışlar, bir rahmet sağanağı olarak bütün dünyada yankı bulacaktır. Huzur ve huşu içerisinde geçirilen Ramazan günleri, Kadir Gecesinin rahmet ve bereketi ile birlikte doruğa çıkacaktır.

Birlik ve beraberliğe, kardeşlik ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde kalpleri bir araya getiren bu gecelerin anlam ve önemi daha büyüktür. İnsanları derin bir tefekküre ve iç muhasebe yapmaya sevk eden bu gecenin, her zaman ve her mekânda muhtaç olduğumuz birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle başta hemşerilerim olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.”

Kaynak: BÜLTEN