YSK’dan 2 ilçe için yapılan karara ret

31 Mart yerel seçimlerine dair süreç devam ediyor. Siyesi partilerin İl ve ilçe seçim kurullarına yaptıkları itirazlarının ardından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gelen itirazlar da kurul tarafından değerlendirilerek sonuca varılıyor.

Bu çerçevede Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Uğurludağ İlçe Başkanlığı temsilcileri tarafından 7 bin 67 seçmenin oy kullandığı 35 sandık için ‘geçersiz kabul edilen 92 oyun yeniden sayılması’ istemiyle itirazda bulunmuştu. YSK’de yapılan kurul toplantısı sonucunda MHP’nin ‘oyların yeniden sayılması’ talebi reddedildi. Çorum Uğurludağ’da AK Partili Remzi İpek seçimi 13 oy farkla MHP’li Zeki İpek’in önünde kazanmıştı.

Isparta’nın Aksu ilçesinde ise CHP tarafından mevcut Belediye Başkanı AK Partili Veli Kahraman ile CHP'li Mehmet Çetin arasında geçen seçimde, 1 oy ile seçimin galibi belirlendi. Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi kazanan Veli Kahraman oldu. Durum üzerine CHP ‘seçimin yeniden yapılması’ talebiyle itirazda bulundu. Yine YSK’de yapılan kurul toplantısı sonucunda CHP’nin itirazının reddedilmesi kararını verildi.

Yayın yasağını delenlere suç duyurusu

Ayrıca YSK seçim gününe ilişkin de bir karar aldı. YSK, seçim günü yayın yasağını delenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

YSK yarın da gelen itirazları görüşmeye devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı