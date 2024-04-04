- Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

ABONE OL Google News Sayfamız

MSB: “Barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.”

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

MSB: “Barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı teröristin, Habur’da Hudut Karakolu’na teslim olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Konuya ilişkin MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu” ifadelerine yer verildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Milli savunma bakanlığı, son dakika, son dakika Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Karakolu, son dakika Hudut Karakolu

04 Nis 2024 - 17:04 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL