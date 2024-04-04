- Ekonomi

Emekli ve memurların maaş artışı ne kadar olacak?

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mart ayı enflasyon oranını yüzde 3,16 olarak açıklamasıyla memur ve emeklilerin ocak, şubat ve mart ayı için yüzde 15,05 oranında zam alması kesinleşti.

Emekli ve memurların maaş artışı ne kadar olacak? malatya haber mask
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TÜİK, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok konuda belirleyici olan mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı mart ayında aylık bazda yüzde 3,16, yıllık bazda ise yüzde 68,50 olarak gerçekleşti. TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre 3 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,05 olarak kayıtlara geçti.

Emekli ve memurların maaş artışı ne kadar olacak?

Her yıl ocak ve temmuzda olmak üzere yılda iki kez zam alan memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de iki aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte maaş zam oranları belli oldu. Ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53 ve mart ayı için yüzde 3,16 enflasyon farkı alan memur ve emekliler, 3 aylık yüzde 15,05’lik enflasyon farkını da şimdiden almış oldu. Nihai emekli zammı 3 Temmuz’da TÜİK’in haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek. 10 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da temmuz ayında yeniden değerlendirilecek. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin aylıklarına toplu sözleşme farkı da yansıtılacak. Buna göre 2024’ün ilk 6 ayında enflasyon oranlarına ek yüzde 15 zam yapılacak.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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04 Nis 2024 - 16:42 Malatya- Ekonomi

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